1,3 milliardas francs – tants raps èn previs da dar als pajais da l’Europa da l’Ost per sustegnair quels en il svilup economic e social. L'uschenumnada milliarda da coesiun. Il Cussegl dals chantuns ha decis da pajar la milliarda be sche l’UE na discriminescha betg la Svizra.

RTR: Co è la decisiun dal Cussegl dals chantuns dad interpretar?

Fabia Caduff: Il Cussegl dals chantuns vul colliar la milliarda da coesiun ad ina cundiziun: Ils raps duajan be vegnir pajads, sche la Svizra na vegn betg discriminada da l’Uniun europeica.

Questa decisiun dal Cussegl dals chantuns sa basa oravant tut sin il squitsch da l’Uniun europeica sin la Svizra pertutgant l’equivalenza a la bursa. L’UE ha decidì da prolungar l’equivalenza be per in onn. Quai vul dir che la bursa svizra vegn mo anc renconuschida sco equivalenta a la bursa europeana fin la fin da quest onn.

Sche l’equivalenza na vegn betg pli renconuschida, na pudessan clients da l’UE betg pli far commerzi a la bursa svizra. Uschia perdess la bursa svizra fin 80% dal volumen da commerzi. Quai avess tenor la Confederaziun consequenzas dramaticas.

Dentant ha la Confederaziun preschentà questa stad in «plan B». Quel prevesa da far il medem cun las bursas da l’UE. Uschia na pudessan bursas europeicas betg pli far commerzi cun aczias svizras. La perdita fiss lura betg pli uschè gronda tenor il schef da la bursa svizra.

Apunta, ussa ha il Cussegl dals chantuns decis da betg pajar la milliarda sche l’UE discriminescha la Svizra. La Svizra dovra uss la milliarda per far squitsch?

Igl è plitost in signal. Il cusseglier dals chantuns tessinais Filippo Lombardi ha ditg, che cun questa milliarda na saja quai betg pussaivel da cumprar l’equivalenza a la bursa – però saja quai in signal envers Brüssel.

I sa tracta plitost d'in signal a la populaziun svizra: Che la politica reagescha sin las smanatschas da l’UE, e ch'ella saja pronta da sa defender. Dentant sto anc il Cussegl naziunal decider en chaussa.

Cunvegna da basa, equivalenza a la bursa. Co enavant? Tge svilup pon ins spetgar?

Nus essan en sasez curt avant il showdown. Da differentas funtaunas san ins, che las tractativas èn fatgas e la soluziun è tar il Cussegl federal sin maisa. Ed era da diversas funtaunas èsi d'udir, ch'il resultat da las tractativas surpassa intginas lingias cotschnas ch'il Cussegl federal aveva definì.

Fin il pli tard la fin da l’onn èsi da decider tge far. Dentant vegn spetgada ina decisiun entaifer las proximas duas emnas. L’equivalenza a la bursa decida l’UE a maun dal svilup da la cunvegna da basa.

RR actualitad 12:00