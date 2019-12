I va per 1,3 milliardas francs che vegnan pajads entaifer 10 onns. La gronda part è prevedida per il credit general da coesiun, pia per projects en l'Europa da l'Ost. Tranter auter duain quels daners finanziar projects per la furmaziun persunala.

190 milliuns survegnan stadis ch'èn pertutgads zunt fitg da migraziun. Quels duain vegnir sustegnids per lur sforzs da promover structuras d'asil e per sviluppar proceduras d'asil e da repatriaziun pli effizientas.