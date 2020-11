Pervi da la crisa da corona ha il Cussegl federal e cunzunt la presidenta da la Confederaziun Simonetta Sommarugà survegnì bler dapli brevs ed e-mails da la populaziun. Quai ha communitgà il Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun UVEK.

Corona ed anc ina giada corona

Normalmain obtegna la presidenta da la Confederaziun var 30 brevs a di. Uss saja quai bler dapli. En il decurs dals davos mais saja il dumber sa multiplitgà. En 4 da 5 giadas giaja per corona. Er en ils auters departaments guardia ora sumegliant. Il spectrum dal cuntegn saja vast: davent da curtaschaivel sur preoccupà enfin a vilà e desperà. Cumpareglià cun la primavaira percorschian ins che la populaziun saja in pau unfisa da corona. Per exempel haja quai num en ina brev: «Mia speranza è dapi intginas emnas davent. Jau ma sent persul, pers e mintgatant vilà perquai che las mesiras da las autoritads n'èn betg unitaras.»

Ord l'archiv