Millis fieus per midadas en il turissem d'enviern

Questa notg han danovamain ars en Svizra ed en auters pajais da las alps fieus sin ils auts. Cun l'acziun han las organisaziuns da las alps e d'ambient vulì animar la glieud da midar idea en il turissem d'enviern.

Temperaturas adina pli chaudas e turists che na veglian betg mo ir cun skis dovrian novas avischinaziuns, scriva l'uniun tetgala CIPRA. Ella vul renviar a l'onn da l'ONU dal turissem persistent. Ils giasts veglian er ir cun gianellas, sa revegnir cun far wellness, mangiar spezialitads, emprender d'enconuscher usits u er meditar. En numerusas destinaziuns giajan enavos las pernottaziuns, in terz fin in quart dals territoris da skis sajan deficitars. CIPRA pretenda che betg mo la qualitad da viver per ils giasts stoppia star en il center, mabain er la qualitad da viver dals abitants dals territoris en las alps.

Ils fieus da manifestaziun en las Alps datti dapi 29 onns. La finamira è da tschentar in segn per mantegnair l'ierta culturala e natirala en il spazi alpin.

RR novitads 06:00