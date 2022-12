Cussegl naziunal vul dapli daners per las muntaneras

Milliuns per la protecziun

Il Cussegl naziunal vul investir dapli daners per la protecziun da muntaneras. La Confederaziun finanziescha gia mesiras immediattas en quest connex. Il Cussegl naziunal vul augmentar quest post en il budget 2023 – per quatter milliuns francs sin prest 12 milliuns francs.

Ultra da quai ha il Cussegl naziunal er auzà per 3,9 milliuns francs la summa per sustegnair che razs d'animals da niz indigens vegnian mantegnids. Total èn 30 milliuns previs per quest post.

audio Per tadlar: las novitads da las 12:00 05:24 min, ord RTR Audio dals 02.12.2022. laschar ir. Durada: 5 minutas 24 Secundas.