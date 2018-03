Cun la primavaira cumenza er il temp da sgular per ils pollens. E cun quai temp cumenzan era adina dapliras persunas a reagir allergic. Tenor il center d'allergias Aha! patescha gia mintga 5avel da la strucca da fain.

Damaun vul il center Aha! perquai sensibilisar la populaziun per quest tema, en rom dal di d'allergias naziunal. En pliras staziuns vegnan repartids fegls sgulants. Quels dattan tips co ir enturn cun allergias e co pudair evitar allergias.

Avant tschient onns pativa strusch insatgi da pollens, constatescha il center d’allergias. Oz possian persunas en tuttas vegliadetgnas dentant patir da pollens. Las raschuns per quai augment n’èn anc betg scleridas.

