Tenor la SonntagsZeitung hajan firmas da transport sco la SBB consegnà a lur collavuraturs l'onn passà abunaments generals per enturn 380 milliuns francs. L'uffizi federal per traffic ha instradà ina inquisiziun per eruir, schebain i saja vegnì a perditas en il traffic da persunas pervi da questas favurs.

101'243 persunas han profità

Mintga 6avel abunament general vegn vendì cun in rabat tranter 30% ed 82%. La vendita dals abunaments generals cun rabat munta a 120 milliuns francs. Il pretsch per in abunament general munta a 6'300 francs per l'emprima classa e 3'860 francs per la segunda classa. Da tals privilegis han l'onn passà profità 101'243 persunas, sper emploiads era confamigliars e pensiunads.

