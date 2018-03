Tenor Auto Schweiz, l'associaziun dad importaders dad autos, han las garaschas vendì il favrer 2018 dubel uschè blers autos electrics sco il favrer 2017. En cifras absolutas èn quai 400 autos electrics dapli.

Mess en relaziun n'è quai dentant betg propi bler. Quai na fa gnanca or in pertschient dals autos novs in favrer 2018.