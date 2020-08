Prest 60 milliardas km èn autos da persunas charrads en Svizra l’onn passà. Quai mussan las novas cifras che l’Uffizi federal da statistica ha publitgà oz. Cumpareglià cun l’onn 2000 è quai in augment da 30%.

Ir a pe avant moto e velo

Bler pli pauc kilometers vegnan fatgs cun auters vehichels. Motos e mopeds han fatg 2 milliardas km, velos in pau dapli, numnadamain 2,5 milliardas km. Anc pli savens vegn dentant ì a pe. Qua quinta l'Uffizi federal da statistica che la populaziun Svizra ha fatg 5,6 milliardas km.

Total bunamain 100’000’000’000 km

Ina reducziun datti dentant tar il traffic aviatic. En tut han ins dumbrà 470'000 atterradas e partenzas, 2'000 pli pauc che l’onn 2018.

In sguard sin la prestaziun dal traffic en Svizra, pia la distanza che tut las persunas en Svizra han fatg durant il 2019, mussa, che quella ha cuntanschì 98 milliardas km. Ina distanza immensa. Per cuntanscher questa distanza stuess ins far mintg’ura 15 giadas il viadi da la terra a la glina ed enavos.