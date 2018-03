En Svizra lavuran actualmain 37% da tut las persunas activas parzialmain. Tenor Uffizi federal per statistica èn quai tar las dunnas quasi sis da diesch. Tar ils umens èsi 17%.

Il giavisch da lavurar a temp parzial vegnia il pli savens da las emploiadas ed ils emploiads sez. L’onn passa hajan dentant bun 250’000 dunnas cun in pensum parzial giavischa da lavurar dapli, scriva l’Uffizi federal per statistica. Era il sindicat Unia argumentescha che surtut en branschas dominadas da dunnas sforzian ils patruns da lavur a temp parzial ord motivs economics. Quai per exempel en instituziuns socialas.

RR novitads 14:00