L’Armada Svizra survegn ils proxims onns ulteriuras 2,3 milliardas francs per differentas cumpras. Suenter il Cussegl naziunal ha uss er il Cussegl dals chantuns approvà la missiva da l’armada per il 2021. Quai senza cuntravusch. Ils daners vegnan tranter auter duvrads per la cumpra da novs sistems da communicaziun. Plinavant vegnan ils vestgids da protecziun remplazzads. En la nova missiva vegn er resguardà per l’emprima giada la protecziun dal clima.

