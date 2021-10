Resguardadas èn tuttas vias ch'èn almain 2,8 meters ladas ed avertas per vehichels a motor. La lunghezza da las autostradas è 1'544 km, uschia communitgescha l'Uffizi federal da statistica.

La statistica mussa er ina evaluaziun per vischnancas. Il chantun cun la pli gronda rait da vias è Berna cun 12'326 km. Il Grischun sco pli grond chantun da la Svizra è sin posiziun set sun 4'597 km vias.

Viafier, tram e funicularas

Cumplettà vegn l'infrastructura tranter auter cun 127 kilometers traject da viafier a roda dentada, 327 kilometers lingias da tram, bunamain 1'000 kilometers funicularas e 109 kilometers pipelines d'ieli.

Temp liber

Quai che pertutga il traffic da temp liber pon viandantas e viandants far diever da 66'000 kilometers rait da vias marcadas. E per ils velocipedists e mountainbikers stattan 20'000 kilometers via a disposiziun.

Ord l'archiv

Da quai da 240 milliuns francs custan las vias chantunalas en il Grischun mintga onn ed aschia èsi in post da finanziaziun speziala pli grond che quel per spitals (incl. psichiatria) en il quint dal chantun.