L’onn 2020 pudessan Svizras e Svizzers la finala cumprar 165’000 velos electrics, scriva la federaziun Velo-Suisse. Questa stimaziun sa basa sin cifras da l’Administraziun federala da duana.

Gia l’onn passà era il martgà da e-bikes creschì per 19 pertschient. Lura avevan Svizzers e Svizras cumprà en tut 133’033 velos electrics. Per part va quest augment sin donn e cust dals velos normals. Dentant creschia en tut il martgà da velos cun u senza motor electric, sco Velo-Suisse scriva.

L'aura na fraina betg l'interess

En cumparegliaziun cun ils onns avant – na lascha la vendita da velos quest onn era betg suenter da temps cun aura trida. Quai haja la stad actuala mussà. Las sfidas per pudair furnir sajan actualmain grondas, tant per las fabricas da velos sco era per las butias.