Il Cussegl federal ha deliberà la missiva da l’armada 2018 per mauns dal parlament. El vul investir radund duas milliardas francs per armas ed immobiglias da l’armada.

Modernisar l'armada svizra per 2 milliardas francs

La modernisaziun ha trais accents: Il cussegl vul modernisar tscherts sistems da l’aviatica militara, cumplettar l’armaziun da las truppas ed engrondir l’infrastructura da l’instrucziun. Previs èn

848 milliuns francs per il program d'armament,

742 milliuns francs per material d'armada e

463 milliuns francs per immobiglias.

Radund la mesadad dals «Tigers» ord servetsch

Sper ils credits per modernisar l'armada, ha il Cussegl federal era deliberà il conclus per metter ord servetsch 27 dals 53 aviuns dal tip «Tiger A F-5». Quai saja pussaivel, perquai ch'ils F/A-18 vegnian mantegnids enfin ch'i dettia novs aviuns militars. Ils Tigers che restan duain vinavant ademplir tscherts servetschs e distgargiar ils F/A-18. Per exempel duain els servir e figurar sco miras en manevers.

