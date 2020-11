La pandemia è in ristg per las bancas svizras

La crisa da corona influenzescha anc ditg las bancas svizras ed assicuranzas. Quai prognostitgescha la Finma, la surveglianza federala dals martgads da finanzas, en ses segund monitoring da ristg.

Las turbulenzas a las bursas la primavaira hajan mussà che las bancas sajan memia pauc liquidas. Sch'i dettia danovamain tals curs variabels muntia quai in ristg per las bancas en il pajais sco er en l'exteriur. Il pli grond ristg existia sche interpresas na pon betg pli finanziar lur credits, scriva la Finma en ses monitori. In privel spezial sajan firmas da l'exteriur per exempel ord las spartas da turissem, energia sco er societads aviaticas.