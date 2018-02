Svizra - Moon Jae In ha beneventà Alain Berset en la Corea dal Sid

Cusseglier federal Alain Berset è vegnì retschet en la Corea dal Sid dal president Moon Jae In per in inscunter. Tema da l’inscunter saja tranter auter stà la collavuraziun bilaterala en dumondas d’economia e da la perscrutaziun.