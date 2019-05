Tenor la pledadra haja la confederaziun la cumpetenza generala da decider davart la rait 5G – quai tenor lescha da protecziun d'ambient e la lescha davart la protecziun da radis nunionisants.

Chantuns e vischnancas possian mo intervegnir a moda restrenschida. Els possian per exempel intervegnir, sch'il maletg dal vitg patescha. Quai ha Andreas Stöckli, professur da dretg a Friburg, ditg envers la Sonntagszeitung. Decisiuns dal Tribunal federal d'enfin qua mussian, che chantuns e vischnancas na dastgan betg decider in moratori per tut la surfatscha. Quai na saja betg lur cumpetenza.

Ils chantuns Genevra, Giura e Vad han schon decidì ni examineschan in moratori chantunala. Il chantun Berna, Son Gagl e Sviz hai schon dà intervenziuns politicas.

