En il Tessin ston quasi tut ils 500 scolaras ed ils 70 magisters da la scola media da Morbio ir en quarantina. Quai suenter ch'ins ha constatà 13 cas da corona positivs. Tranter quels dus cun la varianta da corona britannica. Quai communitgeschan las autoritads tessinaisas. Il cas a Morbio è tenor las autoritads l'emprim da questa sort en il chantun.

Avant paucs dis avevì dà en la vischinanza a Balerna in cas cun pliras infecziuns da la varianta britannica en ina chasa d'attempads. Entant regia in scumond da far visitas en tut las chasas d'attempads ed ospitals en il Tessin.

Ulteriura mesira da protecziun

Davent dals 20 da schaner vegnia instruì online e quai per almain nov dis. Sco mesira da protecziun vegnia en la regiun da Mendrisio era scumnadà tut las activitats sportivas per uffants fin 16 onns cun contact corporal sco era da far sport en l'interiur.