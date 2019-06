Insecticids e chariel èn raschun principala per lur muria gronda

Scienziads supponan gia daditg che differents facturs sajan responsabels per il regress. Il nov studi mussa dentant che cunzunt la cumbinaziun da pesticids e chariels da varroa è responsabla per las perditas dals ultims onns.

Effect en cumbinaziun Per testar l'effect han ils perscrutaders tractà avieuls cun dus differents pesticids, uschenumnads «neonikotinoids». Quels n'han gì nagina influenza sin il pais e la durada da vita dals avieuls. Uschespert ch'il chariel da varroa è dentant vegnì vitiers, han ins constatà in effect negativ, ina cumbinaziun donnegiusa tranter ils dus facturs.

Surtut avieuls d'enviern èn pertutgads

Surtut ils avieuls d'enviern èn pertutgads da questa cumbinaziun. Els naschan l'atun per segirar che la colonia survivia l'enviern. L'effect da cumbinaziun ha dentant chaschunà ch'ellas vivan pli curt ma er ch'ellas na vegna betg uschè grondas. La grondezza è dentant decisiva per quests avieuls perquai che quai è decisiv per tegnair ora la fradaglia.

Schliaziun persistenta necessaria

Ils scienziads pretendan uss da l’agricultura da reducir il diever da pesticids e da rinforzar las controllas dal chariel d’avieuls. Ils avieuls èn cun distanza in dals pli impurtants animals che impollinescha fluras e plantas. Ils ultims onns hai dentant dà ina perdita massiva da colonias d'avieuls.

Chariel varroa Il chariel da varroa deriva da l'Asia. Là èn ils avieuls da l'ost pertutgads il pli ferm. Suenter ina midada d'ospitant, ha ella dentant midà vi er sin ils avieuls dal vest. Entras quai è il chariel varroa daventà il pli grond privel mundial per ila avieuls.

RR novitads 12:00