Per ils pazients ed era per las cassas da malsauns na saja oz betg adina cler pertge ch'in medi decidia ch'il pazient dovria ina u l'autra terapia, giustifitgescha il cusseglier naziunal e president da SantéSuisse, Heinz Brand, sia moziun. Cun quella vul el ussa far urden e stgaffir dapli transparenza per tut ils involvads. «Pervia da la protecziun da las datas na survegnan las cassas da malsauns betg tut las datas, oravant tut betg la diagnosa detagliada. Quai ha per consequenza ch’i n’è betg pussaivel da chapir il quint.»

Tschients milliuns respargns

La controlla dals quints saja dentant in'incumbensa principala da las cassas da malsauns. Blers quints na sajan numnadamain betg corrects, hajan sbagls u cuntegnian terapias falladas u betg necessarias. Tut quai augmentia ils custs dal sistem da sanadad. Quints pli detagliads cun dapli infurmaziuns ch'ils medis hajan da trametter tant als pazients sco era direct a las cassas da malsauns possian qua gidar, è Brand persvas. «Grazia a las controllas duain resultar respargns per ils pazients. Ins quinta che respargns da plirs tschient milliuns francs u fin ina milliarda èn pussaivels e quai maina a premias pli bassas.»

Gist qua ha Marc Tomaschett, il manader da fatschenta da l'Uniun grischuna dals medis ses dubis. «Quai èn cifras ch’els han elavurà sin ina moda u l’autra, e perquai è quai ina simpla pretensiun da las cassas.»

Pazient transparent en mira

El na crai era betg ch'i giaja a Heinz Brand ed a SantéSuisse mo per curreger quints fallads. Cun pretender dapli infurmaziuns davart il pazient, sia malsogna e la terapia instradada, veglian els cuntanscher la transparenza totala, veglian els crear il pazient transparent. «In che fima, e quai vegn viaden en quellas datas, lura vegnan els a dir a ti scursanin nus las prestaziuns perquai che ti fas donn a tatez. U in che na fa betg sport pon els dir, ti ès sez responsabel per tia sanadad. Sche ti na fas betg adatg da tatez, sche lura na pajain nus betg a ti tut quellas prestaziuns.»

Datas muntian pussanza. E sch'il pazient stoppia avair tema che las infurmaziuns vegnan duvradas cunter el, mettia quai en privel la relaziun da confidenza ch'i dovri tranter medi e pazient, di Tomaschett. «Là vesain nus sco medis il grond privel che quai pudess manar a la fin tar ina controlla da l’entir sistem da sanadad tras las cassas da malsauns.»

Heinz Brand relativescha questas temas. «Enfin tar il pazient transparent èsi anc ina lunga via ed i n’è betg il giavisch u l’intenziun da las cassas da malsauns. I va sulettamain per la transparenza en vista als quints. Qua avain nus simplamain foras che nus stuain serrar cun questa regulaziun.»

Cussegl federal sto far proposta

Èn las temas giustifitgadas u exageradas? Cler è ch'il mument na mida nagut. L’emprim sto ussa il Cussegl federal elavurar ina proposta per la midada da la lescha davart l'assicuranza da malsauns. Silsuenter tracta il Parlament federal quella, e tut tenor ha era il suveran l’ultim pled.

RR actualitad 07:00