Mazlarias regiunalas duain vegnir sustegnidas pli fitg per pudair evitar lungs viadis da transports per ils animals. Ina moziun correspundenta ha la Cussegliera naziunala Anna Giacometti inoltrà oz a Berna.

Animals duain avair in transport pli curt fin a la mazlaria

Oz datti en Grischun 34 mazlers cun permiss da mazzar ils animals. Dal 2015 eran quai anc 43. Ils problems da la branscha èn oravant tut structurals. Pe ril pli èsi grev da chattar successuras e successurs. Pli paucs mazlers vul era dir ch'ils animals han in viadi da transport pli grond, di Anna Giacometti. Il stress ch'ils animals hajan sin il viadi da transport po avair influenza sin la qualitad da la charn.

Però pli paucas mazlarias vul era dir ch'i va a perder plazzas da lavur en las regiuns di ella. Perquai vul la Cussegliera naziunala Grischuna, che mazlers decentralas en las regiuns vegnan sustegnids pli fitg. La moziun correspundenta ha ella la mesemna inoltrà a Berna. Sch'il parlament dat glisch verda vegn il Cussegl federal incumbensà da far ina proposta per ina basa legala per il sustegn.

Anna Giacometti è daventada quest emna co-presidenta da la gruppa parlamentara per la protecziun dals animals.