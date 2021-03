Damain protecziun per il luf

La chombra pitschna ha approvà ina moziun da sia cumissiun da l'ambient. Quella pretenda tranter auter ch'i vegn adattà ils criteris per che lufs pon vegnir sajettads pli spert, sch'els han stgarpà animals da niz.

Il Cussegl naziunal decida oz davart ina sumeglianta moziun da sia cumissiun. Sch'er la chombra gronda di Gea, sto il Cussegl federal sa metter a la lavur.

Quai vulan las moziuns:

Tenor las moziuns da la cumissiun d’ambient dal Cussegl naziunal e dals chantuns, duai il futur esser pussaivel da sajettar pli spert lufs che stgarpan blers animals da niz u che sa deportan a moda betg natirala, che han per exempel pers la tema dal carstgaun. Il Cussegl federal duai perquai reducir il dumber d'animals stgarpads ch'i dovra per dar la lubientscha da sajettar il luf e sch'i vegn stgarpà muvel grond sco vatgas u asens lura duain valair autras limitas che per nursas.

Ultra da quai duain las mesiras per proteger las muntaneras vegnir rinforzadas. Tut quai entaifer las limitas che la lescha lubescha actualmain. Il Cussegl federal ha gia annunzià ch'el sustegnia la finamira da la moziun e propona perquai d'acceptar quella.

Reacziun sin votaziun

Cun las duas moziuns reageschan ils iniziants sin la votaziun davart la revisiun da la lescha da chatscha che ha fatg naufragi il settember passà. 52% da las persunas ch'eran idas a l'urna avevan lura detg Na a la midada che leva tranter auter dar enta maun als chantuns da regular ils trieps da lufs.