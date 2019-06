La Grischuna Gianna Luzio daventa nova presidenta dal cussegl da fundaziun dal «Museum Alpin svizzer». Ella succeda la fin da l'onn a Paul Messerli ch’è stà dapi il 1996 a la testa dal Museum Alpin. Luzio è stada fin qua vicepresidenta dal cussegl da fundaziun è dapi il 2018 secretaria generala da la Partida cristiandemocratica da la Svizra.

Midada da generaziun

Paul Messerli ha manà la fundaziun dapi il 1996. Sco ultim ha el gì da surmuntar il 2017 ina crisa per la chasa, perquai che la Confederaziun aveva stritgà ina part dals daners per il museum. Ma il 2018 ha el dumagnà ch'il museum Alpin è daventà ina «rait per l'ierta culturala da las Alps».

