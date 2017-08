N-z, n-z, n-z … Tut Turitg ha sautà

900'000 persunas han visità la «Streetparade 2017». A Turitg èn sa rimnadas pli u main tuttina bleras persunas sco l'onn passà, han ils organisaturs communitgà sin Facebook.

900'000 persunas hajan sautà tar ils rittems da tecno a la «Streetparade», ed i n'haja dà nagins incaps pli gronds, han communitgà ils organisaturs sin Facebook. Da mezdi ha la polizia avertì da laders e ch'ins duai far attenziun dad objects da valur. Per il persunal da protecziun e salvament haja quai dà radund in terz damain da far che l'onn passà, schegea ch'i saja lura stà circa tuttina blera glieud a Turitg. Tenor ils organisaturs ha quai da far sur tut cun l'aura agreabla d'enturn 20 grads. Uschia sajan pli paucas persunas stadas dehidradas.

Las 14:00 aveva cumenzà la 26avla «Streetparade» en la citad da Turitg sut il motto «Love never ends». Fin las 10 vegnan ils «Lovemobiles» a charrar sin la ruta da dus kilometers tras Turitg.

Für Euch im #Einsatz. SRZ betreibt an der Umzugsroute acht #Sanitätsposten. Im Notfall aufsuchen oder Notrufnummer 144. #Streetparade ^bä pic.twitter.com/kCirwG1sdS — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) August 12, 2017

Mintg'onn vegnan tschientmillis