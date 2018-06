Era sch'i han fatg naufragi sa mussan ils iniziants cuntents. Ina gronda part haja ditg da na, perquai che las autoritads hajan fatg tema, uschè il manader da la campagna Raffael Wüthrich. Dentant la debatta saja pir lantschada.

Aderents bain pers, però success cun sensibilisar

Malgrà il cler naufragi a l'urna èn ils iniziants optimistics. I fetschia plaschair ch’ins haja pudì persvader ina part da la populaziun da l’iniziativa. L’iniziativa haja lantschà ina debatta di Wüthrich. Ina part critica da la populaziun realiseschia pir ussa, co il sistem da daners funcziunia. El di ch'ina gronda part saja encunter che tut las bancas possian crear daners. Per l’emprima giada haja in stadi realisà che la creaziun da daners è in problem. Ussa saja dumandada la politica.

Adversaris levgiads

Ils adversaris beneventan il naufragi da l’iniziativa. Els èn cuntents ch'i na dettia betg in experiment ristgà. Nagin na vess savì, tge che capita, sche l'iniziativa fiss vegnida acceptada.

Svizras e svizzers na van normalmain betg en ristgas.

Il naufragi da l’iniziativa vesa il cusseglier federal Ueli Maurer sco cumprova da fidanza da la populaziun per bancas e politica. La Svizra tutgia tar in dals pli segirs martgads da finanzas, ha il minister da finanzas ditg vers las medias. I sajan en lavur divers projects che duain far vegnir pli segir il sistem. La populaziun veglia che lur daners sajan segirs.

Inizitiva n'ha betg moventà

La participaziun da votaziun è stada tar 33,8%. Dentant era la lescha da gieus per daners n'ha betg muventà. Là è stada la partizipaziun tar 33.7%.

Vollgeld-Initiative Project federal: Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank!» GEA 24.3% 442'387 Vuschs

Na 75.7% 1'379'448 Vuschs Vuschs dals chantuns GEA 0.0



Na 23.0 Participaziun a la votaziun 33.8% Cumpart da GEA en %













Na % Vuschs

Tge vul l'iniziativa? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen l’iniziativa vul che sulettamain la Banca naziunala svizra po crear daners. Tar las bancnotas e la munaida è quai gia oz il cas, però betg tar daners virtuals. Mintga banca po producir tals. Ozendi sajan 90% da tut ils daners en circulaziun daners virtuals. Ils iniziants vulan che bancas possian mo pli dar credits cun raps che existan propi e che la banca naziunala producescha. Uschè ha quella era la controlla da tut ils raps ch'èn en circulaziun. Il sistem da finanzas duai vegnir pli stabil cun l’iniziativa. Il Parlament ed il Cussegl federal refusan l’iniziativa.

RR novitads 14:00