L'Administraziun federala da taglia (ESTV) na dastga betg porscher agid uffizial a la Frantscha en chaussa contos da la banca gronda UBS. Quai ha decis il Tribunal federal administrativ. Uschia ha quel approvà in plant da la banca gronda.

Nagin agid uffizial per la Frantscha

Las autoritads franzosas n'hajan betg pudì cumprovar a moda suffizienta daco ch'ellas supponian fraud fiscal. Sulettamain il fatg ch'insatgi possedia in conto en Svizra na tanschia betg sco argumentaziun. Las autoritads avevan tschentà la dumonda per agid uffizial il matg 2016.

Cunter la sentenzia po anc vegnir fatg recurs tar il Tribunal federal. Lez s’occupescha però be dal cas, sch’i va per sclerir dumondas da princip u sch’i sa tracta dad in cas d’impurtanza fitg gronda. La finala decida il Tribunal federal sche quai è il cas u betg.

