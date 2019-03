Nagin augment da pretschs per traffic public

Ils pretschs per il traffic public restan il 2020 ils medems sco gia il 2018.

Ir cun bus e tren na custa l'auter onn betg dapli che quest onn. Per la terza giada en roda desista la branscha dal traffic public d'augments da pretsch generals. Uschia restan ils pretschs dal 2018 era valaivels per il 2020. En ina communicaziun hai num ch'ins sa tegnia vi da l'empermischun da s'engaschar per che la differenza da pretsch tranter il traffic public ed il traffic individual na vegnia betg pli gronda e ch'il traffic public restia attractiv.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Nov abunament da traffic public per giuvenils

RR novitads 17:00