Il Cussegl dals chantuns è cunter in ulteriur augment dal dumber da las guardias da cunfin. Ils chantuns Grischun, Son Gagl ed il Vallais avevan pretendì in augment dal dumber.

Per ina maioritad en il Cussegl dals chantuns è quella pretensiun dentant gia realisada. La chombra pitschna ha refusà trais iniziativas dals chantuns correspundentas.

Las intervenziuns chantunalas èn uschia giud da maisa – il tema dentant anc betg. L’occupaziun dal corp da guardias da cunfin fatschenta dapi onns il Cussegl federal ed il parlament. Pliras dumondas èn anc pendentas. Ed il corp da guardia è adina puspè tema durant la debatta da budget en la sessiun d’enviern.

Las chombras n'èn betg dal medem avis

Durant ch’il Cussegl naziunal vul gia dapi onns dapli meds e persunal per il corp è il Cussegl dals chantuns per il pli cunter tals plans. A chaschun dal budget per l’onn 2019 avevan las duas chombras chattà il december ina soluziun ed approvà 44 novas plazzas.

Per ina maioritad dal Cussegl dals chantuns tanscha quai. Il giavisch principal da las iniziativas dal chantuns saja ademplì ed in ulteriur augment n’è betg previs.

