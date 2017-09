Nagin curs d'emprim agid per far la patenta dad ir cun auto?

Dapi 40 onns è il curs d’emprim agid obligatoric sch’ins less far igl examen dad ir cun auto. Ils uffizis da traffic chantunals lessan uss midar quai.

Per l'ina dettia quei adina pli paucs accidents sin via. Per l'autra saja agid, grazia al telefonin, spert avant maun, en cas d'in accident. Uschia argumentescha il pledader da medias da l'uniun dils uffizis da traffic chantunals, Sven Britschgi envers SRF, l'idea da stritgar il curs d'emprim agid.

Plinavant saja la finamira da prender davent in burdi a las persunas che vulan far l'examen dad ir cun auto. Il curs d’agid d’urgenza savessi forsa anc esser ina part da l’examen teoretic.

Na betg da l'avis da l’uniun dils uffizis da traffic chantunals va l’Uffizi d’inquisiziun per accidents (BFU). Els argumenteschan ch’i saja impurtant ch’ins fetschia exercizis en quest connex. Mintga mortori sin via saja in da memia. Perquai saja quai evident che mintga automobilist sappia sco el haja da sa depurtar.

