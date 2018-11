Il chantun da Genevra vul sistir la votaziun electronica. La raschun sajan memia auts custs per sviluppar vinavant il sistem. Quai ha era consequenzas per auters chantuns.

I duvrass investiziuns da passa dus milliuns francs per sviluppar vinavant il sistem. Il sistem actual duai mo pli star a disposiziun tar votaziuns ed elecziuns da quest e l'auter onn. Questa decisiun n'haja dentant da far nagut cun problems da segirezza. Avant intginas emnas eri reussì a hackers da manipular la votaziun. Il sistem da votaziun da Genevra vegn duvrà en sis ulteriurs chantuns.

Consequenzas per ulteriurs chantuns

Che Genevra chala cun ses sistem da e-voting ha er consequenzas per quests chantuns che han surpiglià il sistem genevrin. Il chantun Son Gagl scriva ch'el planiseschia da midar tant pli spert sin il sistem da e-voting da la Posta Svizra. Las regenzas dals chantuns Argovia e Lucerna examineschan omaduas co ellas pon pussibilitar en l'avegnir a lur burgais en l'exteriur da votar ed eleger sin via electronica

Auter en il Grischun

Entant che Genevra sistescha ses project, resta il chantun Grischun tar ses plans d'introducir la votaziun electronica. La regenza grischuna ha surdà il settember a la Posta Svizra SA l'incumbensa per in nov sistem dad e-voting. La Posta svizra adempleschia cumplainamain las pretensiuns per realisar il votar electronic en il Grischun.

