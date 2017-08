Nagin Fipronil en ovs svizzers

Oz, 15:34

CDM / Urs Müller

En ovs svizzers na datti naginas restanzas da l’insecticid toxic Fipronil. Quai resulta almain da las provas che l'Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d’animals ha laschà far.