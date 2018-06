Il Cussegl dals chantuns na vul betg in obligatori da tschintas per tut las interpresas che transportan scolaras e scolars.

Bus privats per il transport da scolaras e scolars ston esser equipads cun tschintas per mintga passagier.

Il Cussegl dals chantuns na vul betg in obligatori da tschintas per tut las interpresas che transportan scolaras e scolars. Cleramain, numnadamain cun 24 cunter 12 vuschs ha el ditg na ad ina moziun dal cusseglier dals chantuns liberaldemocrat Raphaël Comte da Neuchâtel.

Bus che curseschan sin ina lingia concessiunada na ston betg avair per mintga passagier ina tschinta. Quai saja in problem da segirtad, cunzunt perquai che tals bus vegnan savens era duvrads per il transport da scolaras e scolars, di Raphaël Comte. In obligatori augmentassi qua cleramain la segirtad dals uffants.

D'in auter maini era dentant la cussegliera federala Doris Leuthard. Gia oz stoppian uffants en bus privats vegnir segirads cun ina tschinta. Da pretender il medem per las lingias da bus concessiunadas fiss dentant surfatg. Quai duvrassi memia bler temps dal chauffeur e pretendess ulteriuras investiziuns. La maioritad da la chombra pitschna ha sustegnia quella posiziun.

RR novitads 17:00