Nagin ozeanium per Basilea

Il suveran da Basilea na vul savair nagut dal project per in ozeanium en il zoo.

Votantas e votants han refusà il project da 100 milliuns francs cun ina maioritad da passa 54% da las vuschs.

Cunter il project dal zoo avevan l'associaziun verda ed organisaziuns da l'ambient fatg il referendum. Tar la debatta n'èsi betg mo ì per dumondas da dretg da construcziun, mabain er per aspects per la protecziun dals animals.

RR novitads 17:00