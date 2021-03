Suenter che tut las vischnancas en il Partenz han ditg Na ad in parc da natira internaziunal, il parc Reticon – è l'optimissem per il project era davent en il Vorarlberg. Sco il cusseglier guvernativ dal Vorarlberg Johannes Rauch ha ditg envers il schurnal regiunal da SRF, na vesia el nagin futur pli per il project.

Senza il Grischun croda ina gronda ed impurtanta part da quest project davent. Igl è fitg intschert sch'i è pussaivel da realisar il project be cun il Liechtenstein ed il Vorarlberg.

Uss pudessia sulet dar in project pli pitschen, mo tranter il Vorarlberg ed il Principadi dal Liechtenstein. A Liechtenstein sajan ins per il mument anc vid examinar la situaziun e decider co vinavant. Era sch'il parc da natira saja ì da la glatscha giuadora, dettia anc auters projects e tematicas che pudessan chaschunar ina collavuraziun internaziunala tranter las trais regiuns. Quai pudessan tenor Johannes Rauch esser tematicas sco: ils lufs, ils mountainbikes ni conflicts d'utilisaziun.