Il venderdi suentermezdi han brischà en il port dal Rain a Basilea tschients da tonnas traversas da viafier veglias. Entant han las autoritads retratg l'avertiment per ils quartiers vischinants, da betg esser or en il liber e da serrar las finiastras. Blessads n'hai dà nagins.

Dasper las traversas da viafier veglias ha er brischà bler auter material deponì. Il deposit è en possess d'ina firma da logistica. Daco che tut il material ha piglià fieu, n'è anc betg enconuschent. Damai ch'i ha datiers dal lieu da l’incendi dus silos che cuntegnan tranter auter granezza, hai era gì num per ils pumpiers da betg laschar sa derasar il fieu.

Tenor la Procura publica da Basilea na saja il fim nair ch'era da vesair da lunsch, betg stà in privel privel per la populaziun. Ils spezialists dals pumpiers da Basilea hajan mesirà en il conturn dal fieu. E las valurs mesiradas na sajan betg stadas alarmantas. En las medias socialas avevi dà l'emprim faussas currellas ch'il fim saja da tissi.

Deposit dispitaivel

Las traversas da viafier veglias han chaschunà gia dapi in temp malaveglia tar la populaziun en la vischinanza dal deposit a Basilea. Il lenn tractà vala sco rument spezial che cuntegn tissis. Lavurà vi da las traversas vegni or en il liber, uschia che blera pulvra giaja en l'aria, aveva la pagina d'internet «Tageswoche» gia scrit avant in onn.

