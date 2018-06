Ch'il dretg d'autur saja fitg impurtant, e che musicists e cumponists stoppian era vegnir indemnisads per lur lavur, è per l’entir Cussegl dals chantuns cler. La maioritad da la cumissiun sustegneva tuttina la moziun. Quai cun l’argument che betg tuttas subvenziuns ch'ils radios da muntogna ed en regiuns periferas survegnian hajan da far cun il dretg d'autur. Per exempel sch’i giaja per investiziuns en indrizs da transmissiun, la scolaziun da schurnalistas e schurnalists u l'archivaziun da registraziuns. Da prender ora quels posts da las calculaziuns per las indemnisaziuns per ils musicists saja perquai giustifitgà.

Cun mo 1 vusch differenza

La maioritad dal Cussegl dals chantuns è dentant stà dal maini che quai na fetschia betg basegn. I saja meglier sche la Suisa, la Societad svizra per ils dretgs dals auturs d'ovras musicalas, ed ils radios regleschian quai tranter els. Quai funcziuneschia per part gia ussa. Cun ina stretga maioritad da 22 cunter 21 vusch ha il Cussegl dals chantuns refusà la moziun dal cusseglier naziunal cristiandemocrat Martin Candinas.

RR novitads 12:00