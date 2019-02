Al Tribunal chantunal a Cuira pon ins inoltrar in plant per tudestg, talian e rumantsch grischun - dentant betg per franzos. Quai duai restar en la cumpetenza dal chantun di il Cussegl federal.

Candinas vuleva lubir da far plant en tut ils linguatgs uffizials da la Svizra. El aveva tranter auter argumentà che derschaders e procuraturs stoppian gia oz chapir autras linguas naziunalas perquai ch'il Tribunal federal publitgeschia sias sentenzias adina mo el linguatg original dal plant. Ultra da quai investeschia la Svizra uschè blers daners en l'enconuschientscha linguistica da ses abitants ch'ins dastgia senz'auter spetgar che mintgin chapeschia almain in auter linguatg uffizial.

Cumpetenza è tar ils chantuns

Il Cussegl federal na vul dentant savair nagut da quai. Per l'ina possia mintga chantun decider sez tge linguatgs ch'el vul acceptar avant dretgira. Per l'autra na fissan betg mo derschaders e procuraturs pertutgads da la midada, mabain tut las persunas involvidas en il process. La pussaivladad d’inoltrar in plant per tudestg, franzos, talian u rumantsch grischun pudess uschia esser da dischavantatg per partidas pli flaivlas. Sco proxim decida il Cussegl naziunal.

