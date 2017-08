Nagina basa legala per observar persunas che retiran IV

Per observar persunas che retiran ina renta d’invalids na basta la basa legala betg. Quai constatescha il Tribunal federal en ina nova sentenzia. Uschia mida il tribunal sia opiniun da fin uss e suonda a l’opiniun dal tribunal europeic a Strasbourg.

Pervi da la decisiun dal Tribunal federal ha l'Uffizi federal d'assicuranzas socialas ordinà da betg pli arranschar observaziuns e da finir observaziuns che marschan anc. Quai ha l'uffizi communitgà mesemna. Pir cura che la basa legala saja reglada vul l'uffizi puspè lubir da far observaziuns. Ina tala basa è previsa en la revisiun da la lescha federala davart il dretg d'assicuranza sociala general.

Tribunal federal suonda il Tribunal europeic per dretgs umans

Cun questa decisiun suonda il Tribunal federal il Tribunal europeic per dretgs umans da Strasbourg. L’october passà aveva il Tribunal europeic exprimì la medema critica areguard observaziuns da l’assicuranza d’accidents. Il tribunal a Losanna vegn uss a la conclusiun che la situaziun tar l'assicuranza d'invaliditad sa preschenta a moda eguala.

En il cas concret dal chantun da Zug ha la dretgira dentant decidì che las fotografias ed ils videos fatgs pon vegnir duvrads tar la calculaziun da la renta. Quai cun considerar ils interess privats dal pertutgà e da l'interess public.

Motiv per suspectar fraud

Il retschavider da la renta d'invalids era vegnì observà be en spazi public e nagin n'haja influenzà el en ses agir. Avant l'observaziun hajan ins suspectà fermamain che l'um survegnia ina renta betg giustifitgada. En tut è el vegnì observà sur in temp da duas emnas per quatter dis. Quai è capità mintgamai per quatter enfin nov uras.

Per quests motivs ha il Tribunal federal decidì che la violaziun dals dretgs da basa da l'um saja stada relativamain pitschna. Quel era sa sentì blessà en ses dretg avant la vita privata respectivamain en il dretg da la sfera privata ch'è en la constituziun. Sut il stritg paisia l'interess d'evitar in fraud.

Per decider la renta futura po l'instanza precedenta ussa duvrar ils attests da medi ed ils resultats da l'observaziun. Quella era vegnida tar la conclusiun che l'um n'haja nagin dretg pli sin ina renta. Quai ha il Tribunal federal confermà.

Nagina cumprova da spazi privat

Ils derschaders dal Tribunal federal han en il cas concret era decidì che material rimnà da persunas en spazi privat na possia betg vegnì duvrà sco mussament. Plinavant menziunan els che la persuna observada haja la pussaivladad da cumbatter l'autenticitad dal material survegnì e ses diever. Er la qualitad dals mussaments gioghia ina rolla e la dumonda sch'in mussament è adequat u betg per dubitar quai ch'il pertutgà di.

RR novitads 12:00