Nagina data da scadenza per bancnotas veglias

Oz, 15:43

SDA / Alexi Baselgia

Las bancnotas perdan lur valur 20 onns suenter ch’ellas èn vegnidas prendidas or da la circulaziun. Il Cussegl federal propona uss, ch’i na duai betg pli dar in termin da scadenza per bancnotas veglias.