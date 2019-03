In’autra dumonda centrala da la revisiun da la lescha da telecommunicaziun è la neutralitad da la rait. Auter che tar la pornografia scumandada suonda la chombra gronda qua per gronda part il Cussegl dals chantuns e vul lubir als furniturs da porscher servetschs spezials sco per exempel televisiun via internet. La qualitad da servetschs d’autras interpresas, per exempel da plattafurmas da videos e serias, na dastga dentant betg vegnir restrenschida.

Revisiun turna anc ina giada tar Cussegl dals chantuns

Il Cussegl federal vuleva ir pli lunsch e dar maun liber a las interpresas da telecommunicaziun. Lezzas avessan sulettamain stuì infurmar ils clients sch’els tractan different las purschidas digitalas d’autras interpresas. Pervi da singulas differenzas turna la revisiun da la lescha da telecommunicaziun anc ina giada en il Cussegl dals chantuns.

