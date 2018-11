Adumbatten aveva lezza argumentà ch'ina tala obligaziun augmentass il squitsch sin ils furniturs da schliar pli spert in problem tecnic. L'access a l'internet ed era la pussaivladad da vegnir contactà per telefon sajan ozendi da gronda impurtanza per las interpresas. Dettia qua interrupziuns perdian las interpresas daners. Auters stadis sco la Finlanda e la Croazia ed a partir da l'auter onn era la Gronda Britannia possedian gia talas leschas.

Ils adversaris han argumentà ch'ils clients hajan in contract privat cun ils furniturs e stoppian perquai purtar plant tar ina dretgira sch'els vulan in'indemnisaziun pervi da l'interrupziun. Sch'ins creass tar la tlecommunicaziun ina tala obligaziun avess quai tut tenor era consequenzas per auters furniturs, per exempel da l'electricitad u da transport.

