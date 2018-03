Firmas d’ordaifer il chantun Tessin che vulan far lavurs en il chantun en il Sid na ston en l’avegnir betg pli sa registrar. La Dretgira administrativa dal chantun ha dà raschun a la cumissiun da concurrenza WEKO. Quella aveva purtà plant encunter la lescha da commerzi.

Nagina registraziun per firmas che vulan lavurar en il Tessin

La lescha da commerzi dal chantun Tessin pretenda che firmas d’ordaifer il chantun che vulan far lavurs en il Tessin ston preschentar ina entira retscha da documents per survegnir la lubientscha da lavur. Cun questa mesira vuleva il chantun Tessin proteger ils manaschis indigens da firmas talianas che lavuran savens per pretschs da dumping. La Dretgira administrativa ha uss dà suatientscha al recurs da la WEKO che questa mesira na correspundia betg a la lescha federala.

RR novitads 14:00