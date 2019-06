In comité ha inoltrà a Berna passa 130'000 suttascripziuns per «l'iniziativa da correctura».

E quellas han ils iniziants rimnà en temp da record, numnadamain en mo sis mais. Il grond sustegn che l'iniziativa giauda tar la populaziun sa mussa era tar las partidas ed organisaziuns purtadras. Tar quellas tutgan ils Verds e la PS, ils Verd-liberals ensemen cun ils Burgais-democratics e la Partida evangelica sco era organisaziuns umanitaras e socialas.

Cun l'iniziativa vulan els restrenscher il spazi d'agir dal Cussegl federal. Oz ha lez numnadamain grondas libertads sch'i va per exports d'armas. E quella libertad è era stada la raschun per l'iniziativa.

Restrenscher libetad dal Cussegl federal

L'iniziativa è vegnida lantschada suenter ch’il Cussegl federal aveva annunzià avant in onn da vulair schluccar ils criteris per exports da material da guerra. Nov avessan interpresas svizras dastgà exportar talas era en pajais nua ch’i regia ina guerra burgaisa. Quai sch’i na saja betg da temair che las armas, per exempel sistems per la defensiun cunter aviuns, vegnan duvradas en quest conflict. Il Cussegl federal vuleva uschia promover l’industria d’armas svizra. Suenter gronds protests e debattas agitadas en il Parlament federal ha el dentant renunzià a quest pass.

