Naginas taxas per controllas da pachets a la duana

Oz, 12:04

SDA / Corina Luck

Suenter ina cunvegna cun il survegliader da pretschs stritga La Posta Svizra per 2018 las taxas per la revisiun da duana. Plinavant adatta ella ils pretschs ed ils segments da la paisa per pachets a l'intern dal pajais. Ils pretschs per posta A e B restan medem char.