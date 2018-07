Damai che la Svizra n'haja betg in volumen commerzial grond avunda per far impressiun als Stadis Unids, fissan dazis da multa invans. Quai ha cusseglier federal Johann Schneider-Ammann ditg en ina intervista cun la gasetta «TagesAnzeiger».

WTO è dumandada

En la dispita pervi da dazis supplementars ch'ils Stadis unids incasseschan per products d'atschal ed aluminium spera il Cussegl federal che l'intervenziun da l'Organisaziun mundiala da commerzi WTO haja effect. Il medem fan era l'Uniun europeica, il Mexico, il Canada e la Norvegia.

USA cun dapli dazis cunter China

Entant han ils Stadis Unids han preschentà in'ulteriura glista cun millis products chinais per ils quals i pudess dar dazis da multa. Quels han ina valita da 200 milliardas dollars.

Da vart uffiziala hai num ch'ins veglia l'emprim tadlar l'opiniun da la publicitad. Lura vegnia president Trump a decider, schebain el decreteschia dazis u betg.

Venderdi passà eran entrads en vigur dazis americans per products chinais en la valita da 34 milliardas dollars. La China aveva reagì cun cunter-dazis en la medema dimensiun.

