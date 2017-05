Nagra tschertga novs lieus per deponia

Sin la tschertga d'in nov lieu per in deposit final da rument radio-activ planisescha la Nagra perfuraziuns geologicas. Fin la fin da l'onn vul la societad naziunala realisar var 10 da questas perforaziuns.

In’emprima dumonda per ina tala perfuraziun ha la Societad naziunala per il deposit da ruments radioactivs, Nagra, inoltrà per la regiun Giura ost. Tranter auter vul la Nagra intercurrì las stresas dal crap. Ord las perforaziuns retschaiva la societad naziunala infurmaziuns sur dal svilup da la geologia a lung temp.

Fin la fin da l'onn veglia la Nagra far radund 10 ulteriuras dumondas per talas perfuraziuns. Lieus probabels per ulteriuras perforaziuns sa chattian en ils chantuns Turitg, Argovia e Turgovia. Quai ha communitgà l'uffizi federal per energia.

