Per la fin d'emna dal segund advent èsi tenor Jan Eitel da SRF Meteo da far quint cun blera naiv.

Per la proxima fin d'emna vegn fat quint en Grischun cun blera naiv. Jan Eitel, meteorolog da SRF, fa quint ch'i cumenza a naiver il venderdi e ch'i po dar naiv fin bundant dumengia saira.

Da 20 centimeters fin a dus meters

La pli blera naiv datti tenor l'expert en il Mesauc sura, en Bergiaglia, Engiadin'Ota, en il Puschlav e pli probabel en la Val Müstair. En questas regiuns pon ins far quint cun 1 fin 2 meters naiv. En direcziun Tujetsch, en la Val Son Pieder, en Engiadina Bassa ed en regiuns cunfinantas poi dar 40 fin 100 cm naiv. 20 fin 40 centimeters pon ins tenor Jan Eitel spetgar en il Signuradi.

Er privel en tscherts lieus

Il cunfin da naiv vegn ad esser en l'entir chantun sin 400 fin 800 meters sur mar. En il Grischun dal sid po quel però s'auzar sin 1000 fin 1400 meters. Malgrà quests cunfins da naiv pon las naiveras er rivar fin giu en ils vitgs.

Tar tanta naiv èsi cler, ch'igl è per part er da far quint cun in privel da lavinas. Responsabel per questas prognosas è l'Institut federal per la perscrutaziun da naiv e lavinas.