Sin la colliaziun da sid a nord sur l'autostrada A2 hai dà caos da traffic la sonda damaun. Plirs autos eran vegnids en ina posiziun traversala ed l'autostrada ha stuì vegnir serrada per in tschert temp. Dapi las otg charrescha il traffic puspè – cun intginas interrupziuns.

Il problem è la naiv sin la via tranter Göschenen ed Amsteg, ha in pledader da la polizia ditg envers l'agentura da novitads svizra SDA. Per il mument laschian ins mo passar autos che sajan adattads per charrar sin las vias d'enviern. Quant ditg ch'i dettia impediments na saja anc betg cler. Maschinas da rumir naiv sajan dentant vinavant en acziun per ch'ins possia dar liber la colliaziun tranter sid e nord dal tuttafatg.

Entant puspè colonnas

Sco gia il venderdi è l'A2 er la sonda puspè surchargiada ed i vegn tar colonnas da 2 kilometers.

Autostrada e tunnel eran bloccads

La damaun steva tut eri ed er il tunnel da Gottard era bloccà per rumir naiv.

Viafier en grischun è era pertutgada d'impediments

Impediments hai er dà sin la rodaglia. Il traject tranter Zermatt en Vallais e Mustér en Grischun è serrà pervia da privel da lavinas. Ed er sin il traject tranter Pontresina e Poschiavo charreschan nagins trens.

RR novitads 07:00