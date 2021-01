Pervi da la bischa intensiva han las interpresas da transport public VBZ a Turitg interrut cuntinuadamain ina gronda part da lur curs.

In manaschi da traffic ordinà na saja betg pli pussaivel e perquai reducì per pudair cumenzar il proxim di in manaschì ordinà, statti sin la pagina d'internet dal VBZ.

Sin plirs trajects sajan las lingias electricas bloccadas pervi da plantas cupitgadas e perquai na saja in manaschi da bus e tram betg pli pussaivel. Intginas paucas lingias senza pendenza restian en funcziun sche la situaziun sin via laschia tiers, dentant senza prender resguard sin l'urari. Uschia ha scrit ier saira suenter las 21:00 uras la VBZ sin sia pagina d'internet. In manaschi da tram ordinà na saja betg pli pussaivel e davent las 22:00 uras vegn l'entira purschida reducida cuntinuadamain per pudair pussibilitar oz in cumenzament da manaschi ordinà. Sin il territori da la citad recumonda la VBZ da prender trens regiunals (S-Bahn).