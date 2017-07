Nestlé augmenta gudogn per in tschintgavel sin 4,9 milliardas

Dal schaner enfin il zercladur ha Nestlé pudì aumentar il gudogn sin 4,9 milliardas francs. Quai èn 19% dapli cumpareglià cun il 2016.

Cun resguardar venditas, surpigliadas sco era effects monetars è la svieuta dal concern sa sminuida per 0,3% sin total 43 milliardas francs. Sut il stritg ha Nestlé dentant augmentà il gudogn per 19% cumpareglià cun la medema perioda dal 2016. Quai munta in gudogn da 4,9 milliardas francs. Il concern da mangiativas argumentescha il gudogn cun ina adattaziun da las taglias l'onn avant.

Creschì il pli fitg è Nestlé en las zonas da l'Asia, l'Oceania e la Subsahara-Africa (4,8%). En l'America dal Nord e dal Sid è Nestlé creschì per 1,3% ed en l'Europa, l'Orient proxim e l'Africa dal Nord per 1%.

